ВЦИОМ: почти 70% опрошенных россиян готовы экономить ради защиты страны

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% опрошенных россиян готовы ограничивать свои потребности и экономить ради защиты родины. Семь из десяти респондентов чувствуют личную ответственность за судьбу Отечества.

Согласно результатам опроса, 45% опрошенных выразили полное согласие с необходимостью самоограничений ради национальной безопасности, еще 24% скорее согласны с этим утверждением. При этом 10% респондентов частично не согласны, 14% заняли принципиально отрицательную позицию, а 7% затруднились с ответом. Погрешность исследования не превышает 2,5%.

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что в условиях растущей международной напряженности и новых вызовов высокое общественное доверие к армии и гордость за военную мощь страны остаются особенно важными — обе эти позиции поддерживают по 80% респондентов. В центре подчеркивают, что современный патриотизм приобретает деятельностный характер: на смену эмоциональным чувствам приходят конкретные действия и готовность к лишениям ради благополучия Родины.

Исследование было проведено методом телефонного интервью по случайной стратифицированной выборке мобильных номеров. В нем участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны.