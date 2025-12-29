Экс-президент Киргизии Атамбаев лишен всех госнаград

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, которым лишил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград.

Алмазбек Атамбаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алмазбек Атамбаев

Как передает AKIpress, среди наград у господина Атамбаева были медаль «Данк», ордена «Данакер» и «Манас», а также высшая степень отличия «Герой Кыргызской Республики». Службе судебных исполнителей поручено изъять награды и передать их в фонд государственных наград.

В июне 2025 года суд в Киргизии заочно приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам 6 месяцам лишения свободы по делу о коррупции и организации массовых беспорядков. Господин Атамбаев заявлял, что готов лично предстать перед судом в Гааге, если его вину докажет Международный уголовный суд. Он указывал, что для этого власти Киргизии должны ратифицировать Римский статут.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В 2020 году его приговорили к 11 годам 2 месяцам лишения свободы. Спустя три года пребывания в колонии приговор отменили, после чего политик уехал в Испанию.