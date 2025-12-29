Гросси намерен посетить Россию в начале 2026 года

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Россию в начале 2026 года. В предыдущий раз он прилетал в страну в ноябре 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Я намерен снова приехать в начале следующего года»,— сказал господин Гросси в интервью «РИА Новости». Ранее он допускал, что может посетить Россию в марте.

Глава МАГАТЭ не исключил, что в ближайшее время посетит и Украину. Он уточнил, что сотрудники агентства работают на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях.

Глава агентства отметил, что миссии МАГАТЭ продолжают работать на Запорожской и Чернобыльской АЭС, а также на других атомных станциях.

В ноябре Рафаэль Гросси посещал Калининград. Тогда он встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым для обсуждения безопасности Запорожской АЭС.