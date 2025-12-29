Трамп и Зеленский завершили переговоры с европейскими лидерами

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский завершили переговоры с европейскими лидерами. Они проходили по видеосвязи и продолжались около часа.

О завершении дистанционной встречи пишет CNN. Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что переговоры США и Украины во Флориде закончились спустя более двух часов после их начала.

Президент Финляндии Александр Стубб написал в соцсети X, что помимо него с европейской стороны к переговорам подключились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Италии Джорджа Мелони и Великобритании Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Польши Кароль Навроцкий и генсек НАТО Марк Рютте.

Администрация президента США анонсировала пресс-конференцию по итогам переговоров. Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин договорились созвониться второй раз. Их первый разговор состоялся перед началом встречи во Флориде.