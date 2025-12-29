Встреча Трампа и Зеленского завершилась

Переговоры президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского во Флориде завершились. Теперь они проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.

«Мы полностью поддерживаем инициативу США. Теперь посмотрим, что будет дальше, все еще в процессе, посмотрим, примет ли Путин предложения. Вопрос безопасности имеет фундаментальное значение и для нас, европейцев»,— сказал господин Таяни журналистам (цитата по Corriere della Sera).

Переговоры президентов США и Украины продолжались более двух часов. Вашингтон и Киев пока не давали комментариев об итогах встречи. Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин договорились созвониться второй раз после переговоров американской и украинской сторон.