Битва понарошку

В Дубае состоялась теннисная «Битва полов» — широко разрекламированный показательный матч между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и финалистом Wimbledon 2022 года Ником Кирьосом. Австралиец победил в двух партиях, но оставил белоруске шанс на реванш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисисты Арина Соболенко с крестницей Николь на руках и Ник Кирьос после матча

Фото: Amr Alfiky / Pool / Reuters Теннисисты Арина Соболенко с крестницей Николь на руках и Ник Кирьос после матча

Фото: Amr Alfiky / Pool / Reuters

Восприятие этого матча целиком зависело от мироощущения. Буквоедов-педантов могла раздражать и несуразная разметка корта, у которого мужская половина была больше женской, и отсутствие у обоих игроков права на вторую подачу, и их перманентная игра на публику. Но те, кто воспринимает жизнь проще, как например, знаменитый футболист, двукратный чемпион мира бразилец Роналдо, скорее всего получили удовольствие. Теннисное шоу, участниками которого стали классные игроки и выразительные личности, получилось забавным, ненавязчивым, абсолютно не скандальным и закончилось вовремя, без фальшивого драматизма.

Это была увлекательная битва, но только понарошку, а ее исход по большому счету стал ясен в конце третьего гейма, который Арина Соболенко на своей подаче проиграла Нику Кирьосу под ноль.

Парадоксально, но в данном случае женская мощь не устояла перед мужской теннисной изощренностью, да и при подаче Соболенко ошибалась непозволительно часто, регулярно презентуя сопернику очки.

Вот на задней линии Соболенко была очень хороша. За 77 минут игры она выполнила с десяток великолепных ударов, достойных финала Wimbledon. Однако Кирьос, даже не разгоняя свою ракетку по максимуму, галантно, за счет чувства мяча все-таки доказал ей свое превосходство.

После того самого третьего гейма, неудачного для Соболенко, последовало еще четыре брейка подряд. Но ближе к концу партии Кирьос сократил количество брака, выиграл двенадцать очков кряду, а его соперница в девятом гейме снова не удержала подачу. Дебют второго сета подарил видимость интриги. Кирьос вспотел, Соболенко повела — 3:1, но в пятом гейме при счете 30:30 на чужой подаче неожиданно взяла тайм-аут, предусмотренный в данном случае регламентом, и решила станцевать «Макарену». Пляска получилась весьма женственной. Вот только Кирьос соблазнился ею лишь на первом матчболе в девятом гейме, когда сыграл именно так, как было удобно сопернице, отстоявшей важное очко.

Тайм-аут австралийца перед вторым матчболом еще чуть-чуть поднял градус интриги, да и белоруска грамотно сыграла свою роль, сравняв счет в гейме.

Но два заключительных розыгрыша остались за Кирьосом, победившим с четвертого матчбола.

В итоге — 6:3, 6:3 за 77 минут. Допустив при подаче три ошибки против десяти, мужской пол уверенно взял верх над женским. Как и положено в подобных случаях, Соболенко, конечно, попросила реванш. «Она чертовски крутая соперница, и сегодня вечером я бы не назвал себя чемпионом»,— сказал Кирьос. Но на предложение повторить пока не отреагировал.

Евгений Федяков