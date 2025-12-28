Трамп о сильных гарантиях Украине, контурах сделки, дедлайне и вовлеченности ЕС

Президент США Дональд Трамп встретил президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Перед началом встречи, на которой будет обсуждаться мирный план Киева из 20 пунктов, Трамп заявил, что Украине будут предоставлены «сильные» гарантии безопасности и что сейчас финальный этап переговоров. Зеленский добавил, что будут обсуждаться территориальные уступки Украины. Главные заявления Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед началом переговоров

Фото: Alex Brandon / AP Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед началом переговоров

