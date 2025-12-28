Трамп о сильных гарантиях Украине, контурах сделки, дедлайне и вовлеченности ЕС
Трамп уверен, что Путин и Зеленский хотят заключить соглашение об урегулировании
Президент США Дональд Трамп встретил президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Перед началом встречи, на которой будет обсуждаться мирный план Киева из 20 пунктов, Трамп заявил, что Украине будут предоставлены «сильные» гарантии безопасности и что сейчас финальный этап переговоров. Зеленский добавил, что будут обсуждаться территориальные уступки Украины. Главные заявления Трампа — в подборке «Ъ».
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед началом переговоров
Фото: Alex Brandon / AP
- Думаю, и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку.
- По окончании встречи с Зеленским я перезвоню Путину.
- Уже имеются контуры сделки по Украине.
- Мы находимся на финальном этапе переговоров. Либо это прекратится, либо продлится очень долго.
- Урегулирование конфликта на Украине может пойти очень быстро.
- Страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта.
- Решение по использованию замороженных активов Европой еще не принято.
- Россия настроена серьезно на мир. Украина тоже наносит удары по России. Я не думаю, что взрывы в России — это дело рук Конго или США.
- У меня нет дедлайна для завершения российско-украинского конфликта. Я хочу, чтобы он закончился.
- Никто даже не знает, что будет в соглашении о безопасности. Но оно будет и будет сильным.
- Урегулирование на Украине дало бы значительные экономические выгоды Киеву.