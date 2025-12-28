Трамп намерен обсудить с Зеленским территориальные уступки Украины

Президент США Дональд Трамп обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским территориальные уступки Украины. Об этом американский президент сообщил журналистам перед началом переговоров с господином Зеленским во Флориде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров. Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого»,— сказал господин Трамп журналистам перед началом переговоров (трансляцию вел CNBC).

Дональд Трамп сообщил, что не ставит дедлайнов по достижению сделки. При этом, по его мнению, переговоры будут продвигаться очень быстро. «Обе эти страны хотят, чтобы он (конфликт.— "Ъ") завершился. И мы добьемся его завершения»,— добавил американский президент.

Господин Трамп отметил, что российско-украинский конфликт стал для него самым сложным. При этом он подчеркнул, что «нет ничего более важного», чем урегулирование на Украине.