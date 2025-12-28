Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского у входа в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед началом переговоров американский президент заявил, что контуры сделки по Украине уже разработаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Сегодня у нас будет отличная встреча. Я действительно верю, что у нас есть все предпосылки для сделки»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляцию вел CNBC). Он считает, что будущая сделка будет выгодна для обеих сторон конфликта. И Россия, и Украина настроена на урегулирования конфликта, подчеркнул Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин проведет с Дональдом Трампом телефонный разговор после переговоров в Мар-а-Лаго, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Господин Трамп подтвердил информацию. Он также анонсировал телефонный разговор с лидерами стран Евросоюза.