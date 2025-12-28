Россия и США договорились создать две рабочие группы по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились создать две рабочие группы по урегулированию на Украине. Первая будет заниматься вопросами безопасности, другая — экономической проблематикой. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Создать рабочие группы Владимиру Путину предложил Дональд Трамп, уточнил господин Ушаков. Подробнее о работе групп станет известно «в ближайшее время, очевидно, в самом начале января», добавил помощник российского президента.

Президенты России и США провели телефонный разговор вечером 28 декабря. Он состоялся по инициативе американской стороны и продлился 1 час 15 минут, сообщил Юрий Ушаков. Сегодня во Флориде пройдут переговоры Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.