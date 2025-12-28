Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что только что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры прошли в преддверии встречи господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным»,— написал американский президент в соцсети Truth Social. Об итогах телефонного разговора позже сообщит помощник президента России Юрий Ушаков, сказал Дмитрий Песков.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнутся в 13:00 (21:00 мск) в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Американский президент уточнил, что прессе разрешено присутствовать на встрече. Американская сторона назвала целью переговоров обсуждение новой версии плана урегулирования из 20 пунктов.