Попова: Россия готова к эпидемиологическим угрозам страшнее COVID-19

Россия готова к возможным новым эпидемиологическим угрозам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что ведомство приложит все усилия, чтобы обойтись без ограничений и рисков для здоровья граждан, а также без ущерба для экономики.

Анна Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Попова

«Мы значимо более готовы, — сказала она корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, рассуждая об угрозе новой пандемии, серьезнее COVID-19. — Делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные».

В начале недели госпожа Попова сообщила, что Роспотребнадзор не обнаружил новых мутаций вируса COVID-19. По ее словам, вирус вышел из категории пандемического и стал сезонным.