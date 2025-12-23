Роспотребнадзор не обнаружил значимых мутаций COVID-19

Роспотребнадзор не обнаружил новых мутаций вируса COVID-19, заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, вирус вышел из категории пандемического и стал сезонным.

«Никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, хотя мониторинг очень плотный. <…> Но при этом он все равно достаточно тяжело переносится целым рядом людей, и последствия его тоже сегодня частью описаны, частью еще нет»,— сказала госпожа Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства также указала на снижение заболеваемости инфекциями в 2025 году. По ее словам, в России стали меньше болеть корью, коклюшем, паротитом. «Абсолютно точно дальнейшего роста не будет»,— утверждает глава Роспотребнадзора.

23 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю с 15 по 21 декабря в России зафиксировали 11, 2 тыс. случаев COVID-19. 9 декабря ведомство информировало о росте заболеваемости коронавирусом на 13,7%, 16 декабря — о росте на 4,4%.

