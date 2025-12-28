Хозяин львенка из «Москва-Сити» раскаялся и передал полмиллиона на лечение

Блогер Дмитрий Котов, у которого волонтеры забрали истощенного и травмированного львенка, заявил, что при покупке животного допустил ошибку. При этом он утверждает, что 2,5-месячную львицу никто не бил и что ее травмы были вызваны лейкемией. Мужчина сообщил, что передал 500 тыс. руб. на лечение животного и строительство вольера.

«Врач подтвердил, что все вот эти переломы были из-за болезни, может быть, из-за неправильного питания. Я не ветеринар, у меня нет образования никакого. Это была полностью моя ошибка — взять льва»,— заявил Дмитрий Котов в прокуратуре. На льва нет никаких документов, добавил блогер. «Мы люди молодые, неопытные в этом плане. Так уж получилось, раскаиваюсь полностью»,— сказал он.

Волонтеры подтвердили информацию о заболевании животного, сообщает «Подъем». Зоозащитники сообщили, что получили положительный результат анализа на вирусную лейкемию кошек. При этом заболевании вирус подавляет иммунную систему, поражает костный мозг, может приводить к онкологическим заболеваниям. Прогноз лечения, как правило, неблагоприятный.

По предварительным данным прокуратуры, блогер передал волонтерам львицу в критическом состоянии ночью 25 декабря. Она проживала в его квартире в «Москва-Сити». У животного выявили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, общее истощение костной ткани, которое могло быть вызвано неправильными условиями содержания и питания. Действия блогера проверяют по статье о жестоком обращении с животными.