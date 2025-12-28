Прокуратура проверяет блогера из «Москва-сити» с искалеченным львенком

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации об истязании львенка, который жил у блогера в «Москва-Сити». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы

По предварительным данным, в ночь на 25 декабря блогер передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии. При осмотре у нее выявили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника. Кроме того, львица была в истощенном состоянии — прокуратура предполагает, что оно вызвано ненадлежащими условиями содержания и питания.

«В настоящее время львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов»,— сообщили в ведомстве. Во время проверки специалисты дадут правовую оценку действиям владельца львицы по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и законности приобретения животного.

Блогер Дмитрий Котов заявил волонтерам, что купил львенка по объявлению и использовал для создания видеороликов, сообщил «Подъем». В соответствии с законодательством, в России запрещено держать дома 121 разновидность животных, в том числе львов.