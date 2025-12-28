Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу

Росавиация сообщила, что в московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на работу. В течение нескольких часов они принимали и отправляли рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

В это же время работу приостановил аэропорт Пензы. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Саратова, Ярославля и Калуги.

По данным Минобороны, с 13:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 273 беспилотника, в том числе 32 вблизи Москвы. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind сообщали об изменении расписания рейсов из-за введенных ограничений в аэропортах. Вылет некоторых рейсов отменен. Несколько самолетов были вынуждены вернуться в аэропорт отправления или приземлиться в других городах.