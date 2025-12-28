Ушедшие на запасные аэродромы рейсы «Аэрофлота» прибудут в Москву 28 декабря

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предупредил о возможном переносе времени вылета некоторых московских рейсов. Перевозчик еще не привел в график расписание после ограничений, вводившихся для столичного авиаузла и других регионов 27 декабря.

«На запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых ... уже перелетели в Москву, — сообщили в компании. — Часть рейсов еще остаются на запасных аэродромах в связи с ожиданием окончания отдыха экипажа».

Пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, подчеркнули в пресс-службе. Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск. В штатное расписание «Аэрофлот» планирует войти в течение воскресенья.