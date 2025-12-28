В России с 2026 года появятся несколько новых дорожных знаков

С 1 января в России вступят в силу обновленные правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров, закрепленные в новом ГОСТе. Согласно документу, будут введены новые дорожные знаки. Регионы были вправе применять новый стандарт еще в начале года, писал «Ъ».

В частности, появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который будет информировать водителей о безопасной скорости движения на участках с «лежачими полицейскими». В Росстандарте отметили, что это позволит сократить количество предупреждающих знаков в таких местах вдвое.

Кроме того, стоп-линия сможет быть как горизонтальной, так и вертикальной. На знаке «Время действия» станет возможным указывать период действия ограничения по месяцам, а перед пешеходными переходами, расположенными рядом с учреждениями для глухих и слабослышащих граждан, будет установлен знак «Глухие».

Также будет применяться знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» в сочетании со знаком ограничения скорости в периоды неблагоприятных погодных условий. На знаке «Парковка (парковочное место)» появится возможность указывать способ парковки, что, по оценкам специалистов, уменьшит количество дополнительных табличек в парковочных зонах вдвое.