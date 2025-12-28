В Госдуме напомнили самозанятым о правилах оформления больничных

С 1 января самозанятые смогут добровольно регистрироваться в Социальном фонде и уплачивать страховые взносы, что даст им право на оформление больничных листов через шесть месяцев после начала выплат. Об этом ТАСС напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат уточнил, что самозанятые смогут выбрать одну из двух программ социального страхования и ежемесячно перечислять взносы в Соцфонд. Возможность получения больничного листа распространяется на случаи болезни самого застрахованного лица или его ребенка.

Эксперимент по уплате самозанятыми взносов на социальное страхование будет проводиться на всей территории России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. В соответствии с подписанным президентом законом, граждане смогут выбирать между двумя размерами взносов: 1 344 или 1 920 руб. в месяц. При выборе первого варианта страховая сумма составит до 35 тыс. рублей в месяц, при втором – до 50 тыс. рублей. Размер страховой суммы будет индексироваться в соответствии с изменением МРОТ. Допускается единовременная оплата взносов за несколько месяцев, но не более чем за год.