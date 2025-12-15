Путин разрешил самозанятым получать оплачиваемый больничный с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный. Мера будет действовать в тестовом режиме с 1 января 2026-го по 31 декабря 2028 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Чтобы оформить больничный лист, самозанятым необходимо добровольно застраховаться в Социальном фонде и каждый месяц оплачивать страховые взносы, поясняла ранее член комитета Совета федерации по соцполитике Наталья Мельникова. Эта категория граждан сможет получать пособия через шесть месяцев с начала уплаты взносов. Размер пособия будут определять исходя из стажа и периода внесения страховых взносов.

Еще один подписанный президентом закон позволяет самозанятым гражданам получать и декретные выплаты. Их размер зависит от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.