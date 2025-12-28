В Ярославле водитель врезался в дорожный знак и погиб

В Ярославле в результате столкновения с дорожным знаком погиб водитель автомобиля Hyundai Solaris. Авария произошла 28 декабря в 02:03 на улице Магистральная, у дома 42А, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения, управлявший автомобилем, допустил наезд на дорожный знак с опорой. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все детали и причины произошедшего.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой строго соблюдать скоростной режим, учитывая текущие дорожные условия.

Антон Голицын