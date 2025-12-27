ЕС призывал уважать суверенитет Сомали после признания Израилем Сомалиленда
Европейская служба внешних связей призвала уважать территориальную целостность Сомали после того, как Израиль признал Сомалиленд. Обращение опубликовали на сайте службы.
«Это (уважение суверенитета Сомали.— “Ъ”) имеет ключевое значение для мира и стабильности во всем регионе Африканского Рога. ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и Федеральным правительством Сомали для разрешения давних разногласий»,— отметили в сообщении.
Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд назвал решение Израиля «незаконной агрессией». «Вмешательство во внутренние дела Сомали противоречит установленным правовым и дипломатическим нормам»,— написал Хасан Шейх Махмуд в соцсети Х.
26 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали декларацию о взаимном признании. Такое решение Израиля осудили уже более 50 стран.
Сомалиленд с 1991 года фактически действует как самостоятельное государство, однако международное сообщество считает его частью Сомали. В январе 2024 года Сомалиленд и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание эфиопской военной базы на территории частично признанного государства.