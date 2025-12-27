Мирный житель погиб при ударе БПЛА по парковке в Белгородской области

Хутор Гаевка Волоконовского округа подвергся атаке ВСУ. При взрыве FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, на месте атаки поврежден легковой автомобиль. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего мужчины.

Сегодня днем Вячеслав Гладков сообщал о сбросе взрывчатки с дрона в селе Коновалово того же округа. Ранен местный житель. Его со слепыми осколочными ранениям лица, шеи и ноги, а также баротравмой доставили в Валуйскую ЦРБ.