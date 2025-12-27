Мирный житель пострадал при ударе БПЛА в Белгородской области

Волоконовский округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. При сбросе взрывчатки с дрона ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму. Его доставляют в Валуйскую ЦРБ, необходимую помощь пострадавшему оказывают.

Согласно сводке господина Гладкова, за прошедшие сутки в селе Зимовное Шебекинского округа пострадали две женщины. После обследования в областной клинической больнице у одной из раненых исключили предварительный диагноз, вторая — проходит лечение амбулаторно. При взрыве неустановленного снаряда в Зимовном повреждены газовая труба и четыре частных дома.