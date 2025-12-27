Российские силы ПВО менее чем за час сбили восемь БПЛА на подлете к Москве

Российские средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За 45 минут в Московской области сбили восемь БПЛА.

По словам господина Собянина, на месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях на земле мэр города не привел.

Аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме — выпускает и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Аэропорты Внуково и Ярославля полностью закрыты.