Шереметьево частично ограничил работу

В районе аэропорта Шереметьево введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

Это значит, что авиагавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании некоторых рейсов.

Около 16:00 мск аналогичные ограничения начали действовать во Внуково, позднее аэропорт полностью закрылся. Приостановил работу и аэропорт Ярославля. На подлете к Москве за последние 40 минут сбили шесть БПЛА.