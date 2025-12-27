В Белоруссии возбудили дело после ДТП, в котором пострадали россияне

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Витебской области. В аварии пострадали пятеро россиян, а также погибла гражданка Белоруссии.

Авария случилась сегодня ночью в Толочинском районе Витебской области. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК республики, следует из пресс-релиза СК.

Автобус следовал по маршруту Брест—Москва, но по пути он съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 14 человек, в том числе два водителя. 13 человек были госпитализированы, из них один находится в реанимации. Что стало причиной ДТП, пока не установлено.