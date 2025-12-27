Следовавший из Москвы в Брест автобус попал в ДТП, один человек погиб

Автобус международного сообщения, направлявшийся из Москвы в Брест, попал в аварию. В результате погибла 53-летняя женщина, шесть человек госпитализированы, сообщило МВД Белоруссии.

ЧП случилось сегодня в 2:40 в Толочинском районе на автодороге М1. По данным МВД, 43-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны Минска, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне были два водителя и 12 пассажиров. Есть ли россияне в числе пострадавших, не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следователи.