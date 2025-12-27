Дело в отношении стендап-комика Останина передали в суд

Мещанская прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а также в совершении публичных действий, оскорбляющих чувства верующих.

Поводом стали два выступления комика этой весной. По данным следствия, 7 марта Артемий Останин выступил с «юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих». Видео выступления опубликовали в интернете. 15 марта он во время выступления высказывал «враждебные комментарии» в отношении людей, получивших увечья и утративших трудоспособность: комик пошутил про мужчину, ставшего инвалидом из-за подрыва на мине.

В том же месяце Артемия Останина задержали в Белоруссии, он находится в СИЗО. Член Совета по правам человека Ева Меркачева говорила, что по пути к белорусско-российской границе молодого человека избили. В июне Росфинмониторинг включил господина Останина в перечень террористов и экстремистов.