Суд в Москве продлил ареста комику Останину

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину, которого обвиняют в разжигании ненависти к участникам СВО.

Как передает «РИА Новости», адвокаты Артемия Останина обжаловали решение. Дата апелляции пока не назначена.

Артемий Останин находится в СИЗО с марта 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), по которой комику грозит до шести лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало выступление, в котором Артемий Останин пошутил про мужчину, ставшего инвалидом из-за подрыва на мине. В июне Росфинмониторинг включил господина Останина в перечень террористов и экстремистов.

Комика задержали в Белоруссии. Член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала, что по пути к белорусско-российской границе его избили.