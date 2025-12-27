В Якутии возбудили дело после падения машины под лед

В Якутии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ЧП с провалившейся под лед машиной. В результате погибли находившиеся в авто мужчина и ребенок.

Инцидент случился сегодня рано утром. По данным следствия, автомобиль провалился под лед в районе местности «Даркылах» на участке, не предусмотренном для использования в качестве переправы и находящемся в месте слива очистных вод.

За рулем Toyota Estima был 23-летний мужчина. В салоне автомобиля находилось семь человек, из них шестеро смогли выбраться. Помимо 11-летней девочки погиб пожилой мужчина. По данным СКР, он умер на берегу в 50 м от места провала из-за обморожения.

Пассажиры ехали в село Чурапча. Водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке. Всех пострадавших госпитализировали. Машину и тело ребенка уже извлекли из воды.