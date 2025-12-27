Машина с семью взрослыми и ребенком провалилась под лед в Якутии

В якутском микрорайоне Промышленный автомобиль Toyota провалился под лед на реке Лена. В машине находились восемь человек, включая ребенка.

«Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине»,— сообщило управление МЧС по Якутии в Telegram-канале.

Как уточнили в МЧС, автомобиль провалился под лед вблизи места слива сточных вод в реку Лена. На месте работают водолазы, задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники. С пострадавшими работает психолог.