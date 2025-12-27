В Якутии достали из реки затонувший автомобиль, есть погибшие

Спасатели в Якутии подняли из реки автомобиль, затонувший сегодня утром. В нем найдено тело ребенка, сообщила служба спасения региона.

В общей сложности погибли два человека. Еще четверо, в том числе водитель, госпитализированы. Региональный СКР проводит проверку. Ведомство уточнило, что машина провалилась под лед на участке реки Лены, не предусмотренном для использования в качестве переправы транспорта.

ЧП случилось в якутском микрорайоне Промышленный. В автомобиле Toyota было восемь человек, включая ребенка. Пятеро из них выбрались самостоятельно.