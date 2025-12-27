Дипломат Касаткин: россиянам пока не удалось оспорить аннулирование ВНЖ в Латвии

Граждане России в Латвии активно пытаются оспорить решения об аннулировании вида на жительство (ВНЖ), однако местные суды пока не вынесли ни одного решения в их пользу. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

«Мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях — они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян»,— уточнил дипломат в интервью «РИА Новости». При этом господин Касаткин заметил, что у россиян остаются возможности задействовать международные механизмы защиты своих прав.

По официальной статистике латвийских миграционных органов, за три года действия спорных норм по переоформлению ВНЖ, которые затронули около 30 тыс. россиян в Латвии, почти 15 тыс. получили статус постоянного жителя ЕС, 5,9 тыс. оформили временный ВНЖ, 3,9 тыс. продолжают процесс легализации, около 3 тыс. уехали из страны добровольно, а 10 человек были депортированы.

Дмитрий Касаткин отметил, что, несмотря на редкие случаи депортации, ситуация носит острый гуманитарный характер, поскольку затрагивает в основном пожилых людей. Им сложно проходить бюрократические процедуры и сдавать экзамен по латышскому языку, обязательный для получения ВНЖ.

Власти Латвии потребовали от 841 гражданина России покинуть страну к 13 октября, поскольку они не выполнили новые иммиграционные требования для сохранения ВНЖ. В ответ в РФ разработали комплекс мер поддержки соотечественников, оказавшихся под угрозой депортации.