Правительство направит еще 5 млрд руб. на льготные займы сельхозпроизводителям

Правительство дополнительно направит 5 млрд руб. на программу льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

За 2025 год общая сумма субсидирования по этой программе составила 41,7 млрд руб. Эта мера поддержки поможет сохранить льготную процентную ставку для уже выданных инвестиционных и краткосрочных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции.

Средства направят из резервного фонда правительства. Власти рассчитывают, что принятое решение может «аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объемов продукции».

Минсельхоз ожидает, что в 2025 году российский агропромышленный комплекс может экспортировать продукции на $40 млрд. По прогнозу ведомства, за год сбор зерна в России в чистом весе может превысить 137 млн т. В бункерном весе уже было собрано 148 млн т.

