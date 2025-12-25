Минсельхоз спрогнозировал экспорт продукции АПК на $40 млрд по итогам года

Минсельхоз России ожидает, что в 2025 году российский агропромышленный комплекс (АПК) может экспортировать продукции на $40 млрд. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут.

«В этом году, надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн т. Поменьше, чем в прошлом году, из-за ситуации с курсом, потому что курс не поддерживает наш экспорт»,— сказала госпожа Лут (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что в текущей ситуации Минсельхоз оценивает это как хороший результат.

Госпожа Лут также подтвердила сделанный ранее прогноз Минсельхоза о том, что в сезоне 2025/2026 (июль 2025 — июнь 2026) Россия экспортирует 53-55 млн тонн зерна.

В 2025 году сбор зерна в России в чистом весе может превысить 137 млн т, сообщила министр. В бункерном весе уже было собрано 148 млн т, добавила она.

Сибирь в этом году поставила очередной рекорд по сбору зерна, сказала Оксана Лут. По ее словам, этого получилось достичь за счет технологий и работы сельхозпроизводителей.