В Кабардино-Балкарии готовится к открытию детский центр психиатрии

Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии (РКЦПиН) в Нальчике завершает капремонт детского корпуса. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков лично инициировал проект. Республика выделила 82,5 млн руб. из бюджета на 2025 год, сообщает пресс-служба главы администрации КБР.

Строители обновили здание площадью 2000 кв. м, возведенное в середине 1970-х. Они заменили фасад, кровлю, окна и все инженерные сети — вентиляцию, отопление, канализацию, электропроводку. Сейчас идут внутренние отделки и благоустройство территории. Работники обустроили парковку у въезда. Полное открытие намечено на начало 2026 года.

Раньше дети лечились в общих стационарах — круглосуточных и дневных. Новый центр обеспечит современные условия для диагностики, терапии и реабилитации. Он станет первым специализированным учреждением ментального здоровья для детей в регионе. РКЦПиН — единственный психоневрологический диспансер в КБР, он включает пять корпусов 1970-х годов.

Казбек Коков анонсировал проект в своем Telegram-канале 17 августа 2025 года. Там он отметил, что капремонт затронет и второй этаж для взрослых — работы растянутся на два года. Минздрав КБР подтверждает: ремонт детского корпуса стартовал недавно, он создаст полноценный центр. Его разместят на базе диспансера.

Проект решает острую проблему: в КБР росло число детей с психическими расстройствами, а инфраструктура устарела за 50 лет. Теперь пациенты получат доступ к качественной помощи без поездок в другие регионы. Рядом строят онкодиспансер на 250 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену.

Станислав Маслаков