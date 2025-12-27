Михаила Смирнова и Андрея Кислова исключили из президиума регполитсовета «Единой России»

Бывший председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и сенатор РФ Андрей Кислов покинули президиум политического совета регионального отделения «Единой России». Кроме того, прекращены полномочия Михаила Смирнова как члена политсовета.

Новыми членами президиума регполитсовета избраны глава администрации губернатора Антон Емельяненко, депутат Госдумы Виктор Казаков, врио министра внутренней политики Самарской области Александр Кузнецов и новый председатель правительства региона Виталий Шабалатов.

Вместе с Михаилом Смирновым прекращены полномочия еще пяти членов политсовета: секретаря местного отделения партии в Алексеевском районе области Галины Зацепиной, главы муниципального района Красноармейский и секретаря местного отделения партии Сергея Источникова, депутата губдумы Николая Лядина, экс-главы Хворостянского района Виктора Махова и секретаря первичного отделения № 7 местного отделения партии Красноглинского района Андрея Никитина.

Вместо них партийцы проголосовали за 10 новых членов политсовета: секретаря местного отделения партии Большечерниговского района и главы района Алексея Акимова, депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, Антона Емельяненко, секретаря отделения партии Хворостянского района и главы района Сергея Кислинского, врио министра внутренней политики Самарской области Александра Кузнецова, координатора партпроекта «Женское движение Единой России» в регионе Светлану Макушеву, политического технолога реготделения Наталью Матвееву, трехкратного чемпиона России и двукратного олимпийского чемпиона, боксера Олега Саитова, председателя студенческого профкома, старшего преподавателя кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Самарского политеха Алексея Сатонина и Виталия Шабалатова.

О том, что Михаил Смирнов освобожден от должности врио председателя правительства Самарской области стало известно в четверг, 24 декабря. Незадолго до этого Михаил Смирнов опубликовал пост в своем Telegram-канале, где сообщил, что ему не был представлен документ о прекращении трудовых отношений, однако через пару минут после публикации пост был удален.

Вместо Михаила Смирнова депутаты губдумы согласовали на пост кандидатуру Виталия Шабалатова. Депутат Наталья Боброва поинтересовалась у губернатора Вячеслава Федорищева, чем его не устроил нынешний председатель правительства, который проработал в должности меньше года. Как ответил губернатор, на заседании правительства по итогам работы в 2025 году «будет представлен отчет, чего удалось добиться, а чего — нет».

Сабрина Самедова