Михаил Смирнов официально освобожден от должности врио председателя правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев освободил Михаила Смирнова от должности временно исполняющего обязанности председателя правительства Самарской области. Соответствующий указ был подписан и вступил в силу 23 декабря 2025 года.

Документ о прекращении трудового договора с Михаилом Смирновым опубликован на официальном сайте региона.

В этот же день на заседании Самарской губернской лумы Вячеслав Федорищев предложил на утверждение кандидатуру Виталия Шабалатова на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области и Антона Емельяненко — на должность заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора. Депутаты губдумы поддержали обе кандидатуры единогласно.

«Убежден: причины моего увольнения предельно понятны каждому, кто наблюдает за реальным положением дел в нашем регионе. А такое наблюдение, к сожалению, в последнее время вызывает чувствами горечи, недоумения и стыда. И чем сильнее развивается управленческий кризис, тем более чужеродными элементами становятся те ценности, без которых не могу себя представить — порядок, здравый смысл и правда.

По моему мнению, настоящее созидание в такой искореженной среде стало невозможным. Проблемы, стоящие перед регионом, в действительности не решаются, их лишь локально и при этом чересчур демонстративно латают заплатками. Пока это позволяют ранее накопленные бюджетные возможности», — написал господин Смирнов в своем Telegram-канале.

