Самарская губдума согласовала кандидатуры на пост председателя правительства и главы администрации губернатора

Депутаты Самарской губернской думы сегодня, 23 декабря, согласовали кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого замгубернатора — председателя правительства Самарской области и кандидатуру Антона Емельяненко — на пост главы администрации губернатора. 43 присутствовавших на заседании парламентария проголосовали единогласно.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зампредседателя думы Александр Милеев и депутат Владимир Зимаров в письмах председателю областного парламента Геннадию Котельникову просили учесть их мнения. По словам Геннадия Котельникова, учтено только мнение Владимира Зимарова.

Кандидатуры Виталия Шабалатова и Антона Емельяненко предложил на согласование губернатор Вячеслав Федорищев. Как отметил глава региона, выступая в губдуме, Антон Емельяненко среди прочего будет курировать вопросы внутренней политики в регионе. Раньше это направление курировал Александр Фетисов.

Депутат Наталья Боброва поинтересовалась у Вячеслава Федорищева, чем его не устроил нынешний председатель правительства Михаил Смирнов, который проработал в должности меньше года. Как ответил губернатор, в пятницу, 26 декабря, состоится заседание правительства по итогам работы в 2025 году, на этом мероприятии «будет представлен отчет, чего удалось добиться, а чего — нет».

Сабрина Самедова