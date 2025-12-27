Авария лишила тепла и горячей воды десятки домов в Кисловодске

Утром 27 декабря 2025 года в Кисловодске прорвало тепловую магистраль. Десятки жилых домов и несколько социальных объектов остались без отопления и горячей воды. Глава города Евгений Моисеев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прорыв случился из-за ветхости сетей. Жители улиц Марцинкевича, Азербайджанской, Губина, Куйбышева, Марины Расковой, Умара Алиева, Ленинградской, Пионерской, Грозненской и Зеркальной проснулись от холода. Отключение затронуло не менее 50 домов — точное число Евгений Моисеев не назвал, но подчеркнул масштаб аварии.

Среди пострадавших — начальная школа №20, городская регистрационная палата, детский сад №23, школа-сад №20, школа №19, медицинское училище, музыкальная школа, цирк и даже администрация Кисловодска. Дети не пошли на уроки, чиновники мерзли в кабинетах. Евгений Моисеев заверил: специалисты «Теплоэнерго» работают круглосуточно, несмотря на износ труб.

Это не первая авария в городе-курорте. С октября 2025 года коммунальные аварии в Кисловодске приняли системный характер. 18 октября без тепла остались более 60 домов на 12 улицах из-за остановки котла №2 на котельной «Набережная, 1» и «Западный луч». 20 октября энергетики зафиксировали прорыв на проспекте Победы, Пионерской, Окопной, Куйбышева, Марцинкевича и Грозненской — десятки домов замерзли. 31 октября проблемы с насосами на Островского, 35 отключили воду и тепло на улицах Г. Медиков (11 домов), Ленинградской, Зашкольной, Советской, Цандера и других — всего около 40 адресов.

В ноябре падение давления городской воды оставило без ресурсов переулок Зеркальный (дома 12,19,21), детский санаторий «Семицветик», психдиспансер и школу. 28 октября порыв на Стародубовской, 25 и магистрали к Победы (141–149) лишил тепла Главную (76,86), Западную (13,34,36), Крепостную (32) и Чайковского (26–36). 7 декабря прорыв на ТЭЦ «Лукойла» отключил более 30 домов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о модернизации теплоснабжения в городе: выбрали подрядчика для двух новых котельных.

Станислав Маслаков