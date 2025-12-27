ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к убийству военных

ФСБ задержала жительницу Донецка за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и к ударам по Москве. Женщина также фотографировала военную технику, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии спецслужбы, подозреваемая по своей инициативе установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Имя и другие подробности о задержанной не приводятся. Возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терактам (ч. 2 ст. 205.2 УК) и шпионаже (ст. 276 УК).

19 ноября ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене и подготовке теракта. По данным спецслужбы, теракт планировался в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа власти. В том же месяце ФСБ предотвратила отравление высокопоставленного офицера в ДНР.