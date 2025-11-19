ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене и подготовке теракта

В Донецкой народной республике (ДНР) задержан местный житель, подозреваемый в подготовке теракта и государственной измене, сообщило региональное управление ФСБ. По его данным, задержанный планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа власти.

По версии ФСБ, мужчина собирал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и передавал ее украинским спецслужбам. Также его подозревают в незаконном обороте взрывчатки. Как уточнили в ведомстве, он изымал из схронов компоненты, из которых собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для «диверсионно-террористических актов на территории ДНР».

Возбуждены уголовные дела о покушении на преступление, теракте и госизмене (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ст. 275 УК). Имя задержанного и какие-либо подробности о нем не приводятся.

В августе в ДНР были задержаны два предполагаемых агента Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, они планировали теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований республики и командира добровольческого батальона.