ФСБ предотвратила отравление высокопоставленного офицера в ДНР

ФСБ задержала жителя Донецкой народной республики (ДНР) за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По версии ФСБ, задержанный планировал подарить военнослужащему британское пиво с боевым отравляющим веществом.

По данным ФСБ, подозреваемый сотрудничал с украинской разведслужбой. В ноябре он получил две упаковки пива британского производства, которые должен был передать российскому офицеру. Он был задержан сотрудниками ФСБ в момент передачи.

По результатам исследований установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат» (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия), утверждает ФСБ. Употребление этих веществ «вызывает мучительную смерть в течение 20 минут».

Кроме того, подозреваемый получил от украинской стороны взрывчатку, которую доставляли с помощью БПЛА. Он якобы планировал использовать ее в диверсионно-террористических целях.

ФСБ показала видео задержания и допроса жителя ДНР. Его лицо скрыто, имя не приводится. Он рассказал, что за передачу бутылок пива должен был получить $5 тыс.