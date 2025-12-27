Белоруссия определила районы боевого патрулирования «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» находится на территории Белоруссии, подтвердил первый замминистра обороны республики Павел Муравейко. По его словам, уже определены районы боевого патрулирования «Орешника».

Господин Муравейко рассказал, что проводится слаживание действий боевых расчетов. «Заступление на боевое дежурство — это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению»,— уточнил он в интервью телеканалу ОНТ (цитата по ТАСС).

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в стране будет размещено максимум 10 комплексов «Орешник». Глава Минобороны республики Виктор Хренин называл размещение российского комплекса в Белоруссии «вопросом стратегического сдерживания». «Орешник» будет входить в комплекс РВСН вооруженных сил РФ, а определение целей останется за Минском.

