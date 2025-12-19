«Орешник» готовят к боевому дежурству в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» доставлен в Белоруссию. Сейчас идет подготовка к его постановке на боевое дежурство, рассказал глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Министр назвал размещение российского комплекса в Белоруссии «вопросом стратегического сдерживания». При этом он уточнил, что «все равно на поле боя все будет решать человек, солдат».

«Боевое слаживание, сплочение коллектива — это будет приоритет как ответ на ту эскалацию, на те проблемы, которые нам подкидывают наши недружественные, к сожалению, соседи»,— отметил господин Хренин (цитата по ТАСС).

Впервые об «Орешнике» было объявлено в ноябре 2024 года, когда с полигона Капустин Яр комплекс запустил ракету по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр. В декабре того же года президент Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» могут разместить в Белоруссии. В августе 2025-го на белорусской территории начали обустраивать первые позиции под российский комплекс. Вчера господин Лукашенко заявил, что первые позиции для «Орешника» уже оборудованы. Он будет входить в комплекс РВСН вооруженных сил РФ, а определение целей останется за Минском.

