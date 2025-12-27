Дюков: решение покинуть «Динамо» принял сам Карпин

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сказал, что никак не влиял на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина уйти из московского «Динамо».

«Это было решение Валерия Георгиевича. Никакого влияния с моей стороны на него не было. При этом не вижу связи между решением Валерия Георгиевича и результатами двух последних матчей сборной»,— сообщил господин Дюков журналистам (цитата по ТАСС).

12 ноября сборная России по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу. 15 ноября российские футболисты со счетом 0:2 проиграли сборной Чили. 17 ноября Валерий Карпин заявил, что уходит с поста главного тренера «Динамо», который занял в июне 2025 года. Национальную сборную он возглавляет с июля 2021 года.