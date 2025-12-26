Цена на серебро установила новый рекорд выше $75 за унцию
Стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex впервые в истории превысила $75. В ходе торгов цена поднялась до $75,485. После 07:00 мск цена скорректировалась ниже $74.
Цена платины также поставила рекорд — стоимость январского фьючерса на торгах достигала $2450,7.
Драгметаллы обновляют ценовые максимумы с начала недели. В частности, с конца ноября серебро подорожало на 23%, с начала года — более чем в два раза.
