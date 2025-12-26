В Ярославле на Советской площади открыли каток

В Ярославле на Советской площади начал работу каток площадью 4,3 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Открытие прошло по-настоящему празднично. На льду выступили фигуристки спортшколы олимпийского резерва №4, состоялся новогодний флешмоб, гостей порадовали кавер-группа и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Для детей подготовили интерактивную программу со сладкими подарками»,— рассказал губернатор.

Одновременно на катке могут кататься до 600 человек. Каток будет работать ежедневно, выход на лед — бесплатный, только нужно записаться на сеанс (через сайт или в кассе). Аренда коньков — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С понедельника по четверг каток будет работать с 10:00 до 00:00. С пятницы по воскресенье — с 10:00 до 2:00.

Рядом с катком работают аттракционы и ярмарка с сувенирами, угощениями и горячими напитками.