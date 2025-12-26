Обанкротившемуся «Автодор-Тамбов» доначислили 584 млн руб. налогов

584 млн руб. доначислила ООО «Автодор-Тамбов» Федеральная налоговая служба, сообщают «Известия».

В октябре Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию банкротом по иску тамбовского «Сервисагро». Согласно судебным документам, ФНС выступает одним из кредиторов и требует 459,7 млн руб. Конкурсное производство в компании продлится как минимум до 26 марта 2026 года. И.о. конкурсного управляющего назначен Роман Чичканов.

«Сервисагро» инициировало банкротство ООО «Автодор-Тамбов» в июне 2024 года. Требования этой компании в размере 8,5 млн руб. включены в реестр.

В процессе банкротства находится и владелец «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков. «Промсвязьбанк» потребовал признать его несостоятельным в августе 2024 года. В начале марта 2025-го в отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов. В середине июня должника признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации имущества. Ближайшее заседание по делу назначено на 29 января.

Юрий Голубь